Нацбанк планує змінити спосіб розрахунку офіційного курсу гривні

В НБУ вважають за необхідне перейти до розрахунку на основі нформації з торговельно-інформаційних систем про реальні ринкові угоди

Як повідомляють Фінанси.ua, Національний банк України розглядає можливість зміни підходів до розрахунку офіційного курсу гривні до долара США.

Про це повідомили у прес-службі НБУ.

У Нацбанку також зазначають, що зараз офіційний курс гривні розраховується як середньозважене значення за всіма міжбанківськими операціями за день, за даними ВалКлі (власний програмний комплекс Національного банку, в якому банки на сьогодні здійснюють підтвердження всіх своїх угод з купівлі-продажу безготівкової іноземної валюти на міжбанківському ринку — ред.).

У НБУ вважають за необхідне перейти до його розрахунку на основі інформації з торговельно-інформаційних систем (ТІС) Bloomberg і Reuters про реальні ринкові угоди і з відсіканням угод з екстремальними параметрами.

Директор департаменту відкритих ринків НБУ Сергій Пономаренко вважає, що таким чином зменшиться навантаження на банки в частині формування звітності завдяки відмові від обов’язкової реєстрації угод в системі ВалКлі.

Також НБУ планує перейти до здійснення валютних інтервенцій з використанням Matching — нового функціоналу для укладення угод в ТІС.

“Цей функціонал, впровадження якого зараз обговорюється з учасниками ринку, дозволить забезпечити на міжбанківському валютному ринку постійну наявність твердих цін на купівлю-продаж іноземної валюти і швидке укладання угод з кращим курсових параметрами”, — розповіли в НБУ.