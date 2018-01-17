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04
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Гройсман: В 2018 році заплановано компенсації садівникам 80% вартості саджанців

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Держбюджетом передбачено підтримку виноградарства та садівництва на суму в 300 млн гривень

Садівники і виробники ягід в 2018 році зможуть отримати до 80% компенсації за закуплений посадковий матюкав, повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, передає Інтерфакс-Україна.

"Хотів би всіх тих, хто має сьогодні бажання створювати сади, сказати, що уряд сьогодні підтримує садівництво та ягідництво в країні, і ми будемо компенсувати 80% посадкового матеріалу", - сказав він на засіданні Кабінету міністрів у середу.

Прем'єр-міністр висловив надію, що в першій декаді лютого уряд узгодить порядки розподілу коштів за програмами підтримки в агросекторі.

Як повідомлялося, на 2018 рік державним бюджетом передбачено суму в 300 млн грн на підтримку виноградарства і садівництва.

Загальна сума держпідтримки АПК в 2018 році складе 7,3 млрд грн проти 6,3 млрд грн в 2017 році.

Як держдопомоги передбачено виділення 4 млрд грн на підтримку тваринництва, 945 млн грн - на програму 20% компенсації аграріям вартості української сільгосптехніки, 1 млрд грн - на підтримку фермерських господарств.