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Уряд пропонує зобов'язати підприємців встановити платіжні термінали

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Мінекономрозвитку запропонував зобов'язати всіх суб'єктів господарювання забезпечити можливість безготівкового розрахунку за допомогою платіжних пристроїв та/або сервісів

Уряд запропонував зобов'язати всіх суб'єктів господарювання забезпечити можливість здійснення безготівкових розрахунків та встановити платіжні термінали. Відповідний проект постанови Кабміну оприлюднило Міністерство економічного розвитку і торгівлі, передає УНН.

Зокрема, Мінекономрозвитку запропонувало зобов’язати всіх без винятку суб’єктів господарювання, які здійснюють продаж товарів (надання послуг), включаючи товари (послуги), реалізація яких здійснюється дистанційним способом, забезпечити можливість здійснення безготівкових розрахунків з використанням електронних платіжних засобів за допомогою платіжних пристроїв та/або сервісів.

Вимога має бути виконана у такі терміни:

— до 1 липня 2018 року — суб’єкти господарювання - платники податку на загальній системі оподаткування, а також суб’єкти господарювання — платники єдиного податку четвертої групи;

— до 1 січня 2019 року — суб’єкти господарювання - платники єдиного податку другої і третьої груп з торговельною площею понад 20 кв. метрів, які здійснюють господарську діяльність у населених пунктах, що мають статус міста;

— до 1 липня 2019 року — суб’єкти господарювання - платники єдиного податку другої і третьої груп з торговельною площею до 20 кв. метрів, які здійснюють господарську діяльність у населених пунктах, що мають статус міста, та суб’єкти господарювання - платники єдиного податку другої і третьої груп, які здійснюють господарську діяльність у населених пунктах, що не мають статусу міста;

— до 1 січня 2020 року — суб’єкти господарювання - платники єдиного податку першої групи.

Контролювати установку платіжних терміналів буде Державна фіскальна служба.

За даними міністерства, запровадження цих вимог стосуватиметься близько 183 тисяч малих і мікропідприємців.

Також зазначається, що на установку платіжного терміналу і його обслуговування один суб’єкт господарювання протягом першого року витратить понад 6 тисяч грн. Сукупні витрати підприємців, які потраплять під регулювання, протягом першого року становитимуть більше 1,21 млрд грн.