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Суд відхилив скаргу Аеропорту "Бориспіль" щодо штрафу АМКУ

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Антимонопольний комітет наклав штраф на аеропорт за зловживання монопольним становищем на ринку

Київський апеляційний господарський суд прийняв рішення про відмову в задоволенні скарги ДП "Міжнародний аеропорт Бориспіль" на рішення Господарського суду Києва від 4 липня 2017 року. Про це повідомила державний уповноважений Антимонополного комітету Агія Загребельская на своїй сторінці в Facebook, інформує РБК-Україна.

"Бориспіль. Друга інстанція done. Чекаємо публікацію рішення", — написала вона.

Мова йде про позов аеропорту, який просив суд скасувати штраф Антимонопольного комітету в сумі 12,78 млн гривень, накладеного за зловживання монопольним становищем на ринку надання послуг інфраструктури.

АМКУ рік тому оштрафував міжнародний аеропорт Бориспіль за вчинення дій, які могли призвести до обмеження конкуренції на ринках наземного обслуговування на території Борисполя, які полягали в необгрунтованому відмову в погодженні заявок на отримання сертифіката відповідності на здійснення аеропортової діяльності та зволіканні під час узгодження внутрішньої документації ТОВ "Интеравиа"

Адміністрація авіапорту також звинувачували у встановленні плати за користування його інфраструктурою на необґрунтованому рівні.