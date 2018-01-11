Кабмін затвердив план щодо захисту прав споживачів в Україні

План реалізації заходів щодо захисту прав споживачів розрахований до 2020 року, і має підняти дані закони на європейський рівень

Набув чинності план заходів з реалізації Концепції державної політики у сфері захисту прав споживачів на період до 2020 року. Згідно з Концепцією, політика держави буде приведена у відповідність до європейських стандартів та вимог протягом двох років, повідомляє Укрінформ.

Відповідне розпорядження Кабінету міністрів про затвердження плану заходів з реалізації Концепції державної політики у сфері захисту прав споживачів на період до 2020 року від 27 грудня 2017 р. № 983-р офіційно опубліковано в газеті "Урядовий кур'єр" 11 січня.

Так, протягом 2018 року Кабінет міністрів планує звернутися до Європейської комісії з проханням офіційно оцінити відповідність Закону України “Про захист прав споживачів” відповідним актам законодавства ЄС. Після отримання висновків європейських експертів, до законодавства України у вказаній сфері будуть внесені відповідні зміни.

Водночас, згідно із затвердженою Концепцією, уже на сьогодні в Кабміні працюють над створенням Фонду гарантування страхових виплат за договорами страхування життя.

Місцевим органам виконавчої влади доручено створити консультаційно-інформаційні служби “гаряча лінія” з питань захисту прав споживачів.

Держпродспоживслужбу України зобов'язано висвітлювати на офіційному веб-сайті дані щодо випробувань споживчих товарів, проведених в акредитованих лабораторіях на замовлення громадських об’єднань споживачів, та розміщувати такі публікації у засобах масової інформації.

Загалом, Концепція передбачає:

— імплементацію законодавчих актів Європейського Союзу у сфері захисту прав споживачів, зокрема директив, передбачених Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони;

— поширення дії Закону України “Про захист прав споживачів” на всі види продукції (харчової та нехарчової), послуг і робіт для споживачів;

— створення умов для ефективного досудового (альтернативного) врегулювання споживчих спорів;

— сприяння розвитку системи незалежних досліджень рівня якості та безпеки товарів, робіт і послуг на споживчому ринку;

— захист прав споживачів у сфері електронної торгівлі;

— захист прав вразливих категорій споживачів, зокрема осіб з вадами розумового та фізичного розвитку, тощо.