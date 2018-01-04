У 2017 році від ДФС надійшло 841,1 млрд гривень до зведеного бюджету

ДФС збільшило надходження до зведеного бюджету на 26,7% в порівнянні з 2016 роком

У 2017 році до зведеного бюджету України надійшло (сальдо) 841,1 млрд грн. Це на 26,7% більше показника 2016 року.Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби України, передає Укрінформ.

“За оперативними даними у січні — грудні 2017 року до зведеного бюджету надійшло (сальдо) 841,1 млрд грн. Це на 177,0 млрд грн, або на 26,7%, більше показника 2016 року. До державного бюджету протягом 2017 року забезпечено 651,6 млрд грн, до місцевих бюджетів — 189,5 млрд гривень”, — йдеться в повідомленні.

Збір коштів до зведеного бюджету у 2017 році склав 961,1 млрд грн, що на 202,7 млрд грн, або на 26,7%, більше 2016 року, у тому числі, до державного бюджету — 771,6 млрд гривень.

Надходження (сальдо) до загального фонду державного бюджету у 2017 році склали 633,0 млрд грн, індикативні показники Міністерства фінансів України виконано на 100,6%, додатково забезпечено 3,7 млрд. гривень.

У повному обсязі виконано завдання Міністерства фінансів України з податку на додану вартість із ввезених на територію України товарів — 113,2% (+29,3 млрд грн), податку на прибуток підприємств — 100,2% (+0,1 млрд грн), ввізного мита — 102,7% (+0,6 млрд грн), екологічного податку — 102,4% (+0,04 млрд грн) тощо.

У розрізі основних платежів у січні-грудні 2017 року приріст до 2016 року забезпечено з податку на додану вартість із ввезених на територію України товарів — на 38,1% (+69,1 млрд грн), податку та збору на доходи фізичних осіб — на 25,5% (+15,2 млрд грн), податку на прибуток підприємств — на 17,6% (+9,6 млрд грн), акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) — на 15,7% (+8,6 млрд грн), податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) з урахуванням бюджетного відшкодування (сальдо) — на 17,4% (+9,4 млрд грн), рентної плати за користування надрами — на 10,5% (+4,2 млрд грн), ввізного мита — на 11,3% (+2,3 млрд грн) тощо.

З початку року платникам податків на рахунки відшкодовано 120,1 млрд грн податку на додану вартість.

Надходження єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування склали 180,8 млрд грн, що на 49,0 млрд грн більше 2016 року.