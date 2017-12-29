В наступному році "Південмаш" збільшить кооперацію з США

За інформацією Інтерфакс-Україна, ДП "Південний машинобудівний завод ім. Макарова" (ПМЗ, Дніпро) готує на 2018 рік розширення промислової кооперації з американською Orbital ATK Inc. за програмою ракети-носія (РН) середнього класу Antares, задіяної у виконанні контракту NASA щодо забезпечення комерційних постачальницьких послуг (CRS) Міжнародної космічної станції (МКС) .

Як повідомило джерело в керівництві ПМЗ, у 2018 році підприємство очікує отримати нове, додаткове замовлення американської сторони на постачання до США основної конструкції першого ступеня для РН Antares.

"На сьогодні співпраця за програмою забезпечується "Південмашем" у рамках укладеного з американською компанією в 2008 році контракту на постачання 14 основних блоків першого ступеня РН Antares. На сьогодні десять із них уже відвантажено замовнику, постачання ще чотирьох виробів заплановано на 2018 рік", — повідомив співрозмовник агентства.

"Враховуючи, що річна потреба в РН Antares до 2025 року, за даними американців, становить два пуски на рік, на сьогодні ми опрацьовуємо з нашими партнерами плани щодо оформлення додаткового замовлення на постачання у рамках програми ще 12 основних конструкцій першого ступеня понад чинний контракт", — зазначив він, уточнивши, що, "згідно з домовленістю, укладення нового контракту з Orbital OTK планується на 2018 рік".

Як повідомлялося, в 2008 році українські ДКБ "Південне" і ВО "Південмаш" підписали довгостроковий, до 2019 року, контракт з американською Orbital Science Corp. на розробку та виготовлення першого ступеня РН Antares для доставки вантажів на МКС. Виготовлення вантажівки Cygnus, яка забезпечує доставку вантажів до МКС за допомогою РН Antares, забезпечила європейська Thales Alenia Space. Після аварії РН Antares у жовтні 2014 року Orbital прийняла рішення про заміну ракетного двигуна AJ-26, що є модифікацією закупленого США в РФ радянського НК-33 на РД-181 російського НВО "Енергомаш" (модифікація РД-180).

Із 2013 року за програмою забезпечено сім пусків РН Antares до МКС, сьомий пуск здійснено з космодрому на о. Воллопс (США) в листопаді 2017 року. До кінця 2018 року планується здійснити п'ять пусків, з 2019 по 2024 рік — ще шість.

США з огляду на запроваджені в 2014 році Конгресом обмеженнями на ВТС із РФ через анексію Криму до 2019 року планують повністю відмовитися від російських двигунів РД-180, якими оснащені РН Atlas 5 американської United Launch Allianсе (ULA). Постачання РД-181, якими оснащуються нові РН Antares для МКС, обмежені цивільною сферою. В оголошеному в червні 2015 року ВПС США конкурсі з розробки двигунів замість російських РД-180 взяло участь українське ДКБ "Південне" (Дніпро) зі своїм новим рідинним РД-815. Нині Україна та США продовжують переговори про співпрацю у галузі ракетного двигунобудування.

У лютому 2015 року Orbital Sciences Corp. у рамках злиття з американською Aerospace and Defence Groups Alliant Techsystems Inc. увійшла до об'єднаної Orbital ATK.