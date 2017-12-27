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Український стартап представив високоточний 3D-принтер для кераміки

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Стартап з Одеси привернув 500 тисяч доларів, кошти будуть спрямовані на запуск і виробництво принтера

Одеський стартап Kwambio привернув 500 тисяч доларів інвестицій від венчурних фондів та презентував перший високоточний 3D-принтер для друку керамічних виробів. Про це повідомляє Економічна Правда, посилаючись на Ain.ua.

Відзначається, що угоду щодо залучення інвестицій закрили в жовтні 2017 року, а кошти будуть спрямовані на запуск і виробництво принтера, а також збільшення виробничих потужностей фабрики в Одесі.

Відзначається, що рік тому одесити відкрили першу в Україні та Європі фабрику для 3D-друку керамічних виробів. Kwambio друкує на 3D-принтерах об'єкти будь-якої складності: прикраси, посуд, предмети інтер'єру, промислові зразки і навіть кісткові імплантати.