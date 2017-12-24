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Гройсман прогнозує значне зростання економіки наприкінці 2018 року

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Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час підсумкової прес-конференції наголосив, що значне зростання буде в разі прийняття необхідних економічних ініціатив

В Україні у 4 кварталі 2018 року може відбутися високе економічне зростання, якщо парламент підтримає низку економічних ініціатив уряду. Про це сьогодні сказав Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час підсумкової прес-конференції, передає УНН.

"Якщо нам вдасться консолідуватися і прийняти десяток ініціатив економічних, у четвертому кварталі 2018 року буде супер класний економічний ріст. І це люли будуть відчувати", — сказав він.

Як відомо, у IІI кварталі 2017 року ВВП України виріс на 2,1% у річному вимірі, незначно сповільнившись з 2,3% процентних пунктів у ІI кварталі. Сезонно скоригований рівень реального ВВП підвищився на 0,2% порівняно з попереднім кварталом.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що динаміка зростання ВВП України у 2018 році залежатиме від розвитку інфраструктури, зокрема від “Укрзалізниці”.