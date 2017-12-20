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В Україні буде створено Фонд енергоефективності

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Таке рішення прийняв Кабмін на засіданні у середу, фонд матиме ціль фінансово підтримувати зменшення споживання енергоресурсів

Як передає УНІАН, Кабінет міністрів України прийняв рішення про створення Фонду енергоефективності, який покликаний забезпечити фінансову підтримку заходів щодо зменшення споживання енергоресурсів у країні. 

Відповідну постанову було прийнято на засіданні уряду в середу. 

"Сьогодні ми затвердимо довгоочікуваний документ, до якого йшли весь 2017 рік. Ми створювали законодавство, працювали з міжнародними партнерами, українським парламентом для створення Фонду енергоефективності", — зазначив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, представляючи постанову. 

Пізніше рішення було прийнято без обговорення. 

 