В Україні буде створено Фонд енергоефективності

Таке рішення прийняв Кабмін на засіданні у середу, фонд матиме ціль фінансово підтримувати зменшення споживання енергоресурсів

Як передає УНІАН, Кабінет міністрів України прийняв рішення про створення Фонду енергоефективності, який покликаний забезпечити фінансову підтримку заходів щодо зменшення споживання енергоресурсів у країні.

Відповідну постанову було прийнято на засіданні уряду в середу.

"Сьогодні ми затвердимо довгоочікуваний документ, до якого йшли весь 2017 рік. Ми створювали законодавство, працювали з міжнародними партнерами, українським парламентом для створення Фонду енергоефективності", — зазначив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, представляючи постанову.

Пізніше рішення було прийнято без обговорення.