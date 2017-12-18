Проблемних кредитів стало менше

«Згідно з відкритими даними на сайті Секретаріату, будь-хто може перевірити, що зараз ми маємо вісім процедур (на сайті вказано 9 процедур. — Ред.), з яких чотири вже успішно завершені. При цьому 70% процедур за розміром портфеля відносяться до ПАТ“Ощадбанк” (5 процедур. — Ред.)», — заявив заступник голови секретаріату фінансової реструктуризації Андрій Боровик, повідомляють Фінанси.ua.

Цей орган почав працювати півроку тому в рамках закону «Про фінансову реструктуризацію».

«Загальний портфель реструктурованих справ досяг 5 млрд грн, що, незважаючи на малу загальна кількість процедур, становить істотну суму і наочно демонструє можливості закону», — підкреслив він.

Андрій Боровик нарікає, що «інші державні банки та майже всі комерційні ще не відкрили жодної процедури».

«Практична системна робота щодо процедур фінансової реструктуризації сьогодні активно ведеться тільки в Ощадбанку. Завдяки закону в цьому банку вже реструктуризовано поганих кредитів на суму понад 3 млрд грн, при цьому є черга справ на подання в 2017-2018 роках. Також восени 2017 року до процедури приєднався ще й системний комерційний банк Альфа-Банк», — підкреслив він.

Як повідомлялося, Альфа-Банк реструктуризував $100 млн боргу «Торонто-Київ» (близько 2,8 млрд грн).

Ще в трьох проектах брали участь Індустріалбанк, Експрес-банк, фінкомпанії «Капітал Експрес» і «Морган кепітал».