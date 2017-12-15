НБУ дав пояснення різкому падінню гривні

Нацбанк стверджує, що найбільшу роль на курс гривні мало сезонне зменшення ділової активності

Як повідомляють Фінанси.ua, Національний банк України (НБУ) констатував, що тиск на курс гривні спричинили сезонний і психологічний фактори.

Про це повідомив в.о. глави НБУ Яків Смолій після засідання монетарного комітету регулятора.

“З 20-х чисел листопада посилився тиск на курс гривні під дією тимчасових, в тому числі сезонних чинників. Зокрема, на пропозицію валюти впливає сезонне зменшення ділової активності. Одночасно в кінці року традиційно посилюється тиск на валюту, також тиснуть психологічні чинники: несприятливі очікування щодо майбутньої динаміки курсу гривні”, — заявив Смолій.

Втім, на його думку, фундаментальні фактори залишаються сприятливими: прискорення економічного зростання в країнах — основних торговельних партнерах України підтримує зовнішній попит на вітчизняний експорт. Темпи зростання країн Європи в третьому кварталі були найвищими за останні 6 років, а зростання окремих країн Центральної та Східної Європи, зокрема, Румунії та Туреччини, було одним з найвищих у світі.

Він зазначив, що світові ціни на основні товари українського експорту залишаються на досить високому рівні: ціни на залізну руду підтримувалися високим попитом з боку Китаю, незважаючи на зниження виробництва в північних провінціях країни в рамках державної політики в захисті навколишнього середовища.

“Це утримувало ціни на сталь на високому рівні. При цьому ціни на сталь українського виробництва сьогодні на 56% вище, ніж рік тому. Завдяки цьому помітно зріс металургійний експорт, що забезпечує сьогодні понад 40% пропозиції валюти”, — пояснив Смолій.

Крім того, додав чиновник, ціни на пшеницю росли на тлі несприятливих погодних умов і зростання попиту на зернові хорошої якості.

Зазначимо, що держбюджет-2017 було складено з урахуванням середньорічного курсу гривні 27,2 грн/долар і курсу на кінець року 27,8 грн/долар.