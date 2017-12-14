Rothschild прогнозує, що в Україні залишиться 4-5 основних банків

Банківський дім Rothschild підкреслив, що подібне стається у всьому західному світі, як результат діджиталізації банківського бізнесу

У разі, якщо буде ухвалене рішення про приватизацію ПриватБанку, його загальну бізнес-модель потрібно перебудувати. Таку думку висловив керуючий директор банківського дому Rothschild у СНД Джованні Сальветті в інтерв’ю “Українській правді”, передають Фінанси.ua.

“Я думаю, що загальна бізнес-модель Привату має бути перебудована і трансформована до того, як розглядати варіант приватизації”, — сказав Сальветті.

Він зазначив, що на це потрібен час. У банку відмінна мережа і платіжна система, але система корпоративного кредитування має бути побудована з нуля. “Якщо Приват зрівняється з гравцями, що існують, у такому випадку він може бути проданий раніше”, — впевнений він.

На думку Сальветті, в Україні досі багато банків. “Врешті-решт, на ринку буде 4-5 основних банків, а решта будуть, скоріше, регіональними або спеціалізованими гравцями”, — сказав Сальветті.

Він підкреслив, що така тенденція існує в усьому західному світі, як результат діджиталізації банківського бізнесу, яка швидко змінює саму бізнес-модель роздрібних банківських операцій у всьому світі.