Ощадбанк зробить кредити для бізнесу більш доступними

Ощадбанк спільно з Європейським інвестиційним банком та Європейським інвестиційним фондом підписали договір гарантії, який сприятиме наданню кредитних коштів у розмірі 50 млн євро для малого та середнього бізнесу, про це повідомляє Укрінформ.

Участь у підписанні договору взяли голова правління Ощадбанку Андрій Пишний, старший кредитний спеціаліст ЄІБ Лука Понзелліні, голова Представництва ЄІБ Бруно Деніс, старший менеджер зі структурованого фінансування ЄІФ Мартінс Янсонс.

"Ця угода свідчить про те, що ми розширюємо співпрацю з Європейським інвестиційним фондом. Що це означає для українських підприємців так це те, що кредити стають доступнішими. Тож, після підписання цієї угоди та її імплементації, підприємці отримають можливість скористатись кредитною підтримкою, з меншими вимогами до застави, більш лояльними відсотковими ставками", — сказав Пишний.

Ця угода дасть змогу Ощадбанку полегшити доступ до фінансування для місцевого малого та середнього бізнесу шляхом надання гарантії у розмірі 70% для кожного кредиту з подальшим розширенням фінансування на привабливих умовах, які включають зменшення вимог до застави. В Ощадбанку зазначають, що ця гарантійна операція відкриє додаткове фінансування для малого та середнього підприємництва. Гарантію фінансує ЄС через Інвестиційний фонд сусідства в рамках ініціативи EU4Business.