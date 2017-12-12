Мотор Січ отримало замовлення на 400 мільйонів гривень

Інформацію про це підтвердив президент і генеральний конструктор АТ "Мотор Січ" В'ячеслав Богуслаєв, інформує Укрінформ.

"Інформація абсолютно достовірна: така програма є — ми дійсно виготовлятимемо гелікоптери для потреб МНС (ДСНС – ред.). Це будуть вертольоти, які зможуть працювати в будь-яку погоду, в тому числі — на льоду, і дадуть можливість швидко і оперативно співробітникам МНС виконувати їх роботу", — розповів Богуслаєв.

За його словами, на даний момент йде процес розробки технічного завдання на нові вертольоти для рятувальників — "визначається їх вигляд, комплектація, а також перелік обладнання, яке буде на них встановлено". Передбачається, що це будуть різні — орієнтовані на виконання різних завдань вертольоти.

Безпосередньо роботу над створенням нової техніки для ДСНС АТ "Мотор Січ", за словами Богуслаєва, розпочне в першому кварталі 2018 року. Орієнтовний термін поставки перших одиниць техніки — травень 2018 року.

АТ "Мотор Січ" — запорізьке підприємство, яке спеціалізується на виробництві авіадвигунів і газотурбінних установок. Його продукція експлуатується на літаках і вертольотах у 120 країнах. У серпні ц.р. керівництво підприємства повідомило про те, що у 2018 році "Мотор Січ" починає випуск вертольота власного виробництва "Надія" (цивільного вертольота, розрахованого на 7 пасажирів з дальністю польоту 1000 км), який може бути адаптований для використання підрозділами ДСНС, прикордонної служби та іншими спецслужбами, а також для потреб санавіації.