НБУ розповів про збитки від блокади окупованого Донбасу

Чистий негативний ефект торгового балансу України від припинення торгівлі з неконтрольованими територіями на Донбасі оцінюється у 1,8 млрд доларів у 2017 році і 0,5 млрд доларів у 2018 році. передає Економічна Правда.

Такі дані озвучив заступник глави Національного банку України Олег Чурій.

Згідно з презентацією, представленою на організованій ING Банком зустрічі з представниками бізнесу та оприлюдненої Національним банком, сприятливі умови торгівлі, а також рекордно високий урожай зернових у 2016-2017 роках надав можливість частково компенсувати втрати від блокади для торгового балансу країни.

За словами Чурія, у 2017-2019 роках дефіцит поточного року залишиться на рівні 4 млрд доларів, поступово знижуючись до 3% ВВП у 2019 році.

Заступник голови Нацбанку додав, що активність іноземних інвесторів на сьогодні все ще стримується високими корупційними і юридичними ризиками.

Як зазначає НБУ, Чурій окремо зупинився на важливості для України продовження співпраці з МВФ і виконання своїх зобов'язань, оскільки в 2019-2020 роках її очікують пікові виплати за зовнішнім боргом: якщо в поточному році вони становлять близько 3 млрд доларів, то в наступному — близько 4.5 млрд доларів, а в 2019 наблизяться до 7 млрд доларів, що призупинить зростання міжнародних резервів.

Згідно з презентацією, якщо в наступному році вони можуть вирости приблизно до 22 млрд доларів, то в 2019 — знизитися до 21 млрд доларів, а зниження в місцях імпорту становитиме з 4,2 до 3,9.