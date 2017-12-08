Українці будуть менше купувати закордоном

Тепер правила безмитного ввезення товарів діють лише для тих, хто був відсутній в Україні більше 24 годин і в'їжджає до країни не частіше, ніж раз на 72 години, повідомляє УНІАН.

Верховна Рада ввела додаткові обмеження на безмитне ввезення товарів з-за кордону. Відповідні зміни містяться в прийнятих депутатами правки в Податковий кодекс щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень в 2018 році (№6776-д).

Відповідно до змін, діючі правила безмитного ввезення товарів в ручному або супровідному багажі сумою до 500 євро (в аеропортах — до 100 євро) і вагою до 50 кг будуть діяти для тих, хто був відсутній в Україні більше 24 годин і в'їжджає в країну не частіше, ніж один раз протягом 72 годин. При цьому у випадку більш частого в'їзду без мита можна увезти товари на суму до 50 євро.

Законопроектом також вводяться обмеження на безподаткові пересилання товарів фізичними особами в міжнародних поштових та експрес-відправленнях. Тепер їх може бути максимум три протягом одного календарного місяця сумарної вартість до 150 євро. Четверта посилка, в такому випадку буде обкладатися податком.