Ціни на нафту падають

Після публікації даних API ціни на нафту знизились — Brent подешевшала до 62,6 долара за барель, WTI — до 57,37 доллара

Вартість лютневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures вранці опустилася на $ 0,26 (0,41%) — до $ 62,6 за барель. До закриття попередньої сесії контракт подорожчав на $ 0,41 (0,66%) — до $ 62,86 за барель, передає Інтерфакс-Україна.

Ціна ф'ючерсу на нафту WTI на січень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) знизилася до цього часу на $ 0,25 (0,43%) — до $ 57,37 за барель. До закриття ринку у вівторок вартість контракту збільшилася на $ 0,15 (0,26%) — до $ 57,62 за барель.

"Трейдери продовжують стежити за ситуацією в нафтовому секторі США після продовження країнами ОПЕК + угоди про обмеження видобутку нафти, — відзначає аналітик Fat Prophets в Сіднеї Девід Леннокс. — Ринок також стежить за тим, наскільки чітко ОПЕК + виконує домовленості. Якщо країни будуть дотримуватися узгоджених квот на видобуток, ціни на нафту зростатимуть".

Згідно з даними Американського інституту нафти (API), опублікованими у вівторок, запаси бензину в США за минулий тиждень зросли на 9,2 млн барелів. Збільшення запасів було відзначено вперше за чотири тижні і стало найістотнішим з січня 2016 року, повідомляє агентство Bloomberg.

Запаси нафти в США за підсумками тижня зменшилися на 5,48 млн барелів, повідомив API.

Офіційні дані про запаси енергоносіїв у США за минулий тиждень будуть оприлюднені в середу о 17:30 за київським часом.

Експерти, опитані S & P Global Platts, в середньому прогнозують скорочення запасів нафти в США на 4,1 млн барелів і підвищення запасів бензину на 2,7 млн ​​барелів.

Обсяг видобутку нафти в країнах ОПЕК в листопаді зменшився на 80 тис. барелів на добу, до мінімальних за півроку 32,47 млн ​​б / д, згідно з консенсус-прогнозом експертів, опитаних агентством Bloomberg.