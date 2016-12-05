Проверено кризисом

Стабильно развивающиеся компании - залог роста экономики страны. Кто они?
Экономическая и политическая нестабильность — прекрасное время, чтобы проверить внедряемые ранее стратегии по управлению человеческими ресурсами на практике.
Даже в период боевых действий на востоке страны Группа Метинвест оставалась одним из самых востребованных работодателей и налогоплательщиков, инвестируя огромные средства в модернизацию.
В первую очередь — в экологические проекты, социальные программы и благоустройство городов, где размещены активы Группы.
Правильно выстроенная стратегия обусловила повышение лояльности сотрудников и вовлеченности их в социально-значимые инициативы в регионах.
Компания активно инвестирует в обучение и развитие персонала и предоставляет широкие возможности для профессионального роста.
Система развития охватывает все категории: от рабочих и специалистов до руководства предприятий и управляющей компании.
Fozzy Group (сеть “Сільпо”) стала самым востребованным ритейлором среди работодателей за счет репозиционирования сети “Сільпо” и вывода на рынок обновленного бренда LeSilpo.
Концепт деликатес-маркета для настоящих гурманов и ценителей качественных продуктов является флагманом Fozzy Group и триггером для внедрения идей в ее других магазинах.
В то же время эксперты, опрошенные БИЗНЕСом, назвали стратегию HR-подразделения Fozzy Group одной из самых успешных, которая позволила создать одну из крупнейших торгово-промышленных групп Украины, чьи бизнес-интересы помимо ритейла включают производство продуктов питания, банковский и ресторанный бизнес.