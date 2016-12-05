Нова економічна Парадигма

Володимир Чеповий

#1210. Прибуткова безвідповідальність

Сергій Позняк

Нагляд для СБУ: служба по-новому

Віктор Шульга

ТОП 5 причин, чому вам можуть…

Ярослав Цвіркун

"АрселорМітал" і British American Tobaco —…

Сергій Фурса

Чому відкритий ринок землі знищить половину…

Леонід Центило

Рано чи пізно ми прийдемо до…

Руслан Соболь

Контрабанда техніки. Чи є шляхи її…

Вікторія Куликова

Як і чому держава має дотувати…

Олександр Ткачук

30
Ср., жовт.
19 Нові матеріали

Проверено кризисом

Лучшие работодатели Украины - 2016
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

Стабильно развивающиеся компании - залог роста экономики страны. Кто они?

Экономическая и политическая нестабильность — прекрасное время, чтобы проверить внедряемые ранее стратегии по управлению человеческими ресурсами на практике.

p 36Даже в период боевых действий на востоке страны Группа Метинвест оставалась одним из самых востребованных работодателей и налогоплательщиков, инвестируя огромные средства в модернизацию.

В первую очередь — в экологические проекты, социальные программы и благоустройство городов, где размещены активы Группы.

Правильно выстроенная стратегия обусловила повышение лояльности сотрудников и вовлеченности их в социально-значимые инициативы в регионах.

Компания активно инвестирует в обучение и развитие персонала и предоставляет широкие возможности для профессионального роста.

Система развития охватывает все категории: от рабочих и специалистов до руководства предприятий и управляющей компании.

Fozzy Group (сеть “Сільпо”) стала самым востребованным ритейлором среди работодателей за счет репозиционирования сети “Сільпо” и вывода на рынок обновленного бренда LeSilpo.

Концепт деликатес-маркета для настоящих гурманов и ценителей качественных продуктов является флагманом Fozzy Group и триггером для внедрения идей в ее других магазинах.

В то же время эксперты, опрошенные БИЗНЕСом, назвали стратегию HR-подразделения Fozzy Group одной из самых успешных, которая позволила создать одну из крупнейших торгово-промышленных групп Украины, чьи бизнес-интересы помимо ритейла включают производство продуктов питания, банковский и ресторанный бизнес.