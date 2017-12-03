За три квартала прибыль Agromino составила 6,6 млн евро

Датская компания с активами в Украине получила почти 6,6 млн евро чистой прибыли

Как передает ПроАгро, по итогам января-сентября 2017 года компания Agromino получила 6,56 млн евро чистой прибыли против 23,28 млн евро чистого убытка за аналогичный период 2016 года.

Ее выручка за девять месяцев текущего года выросла на 16,1% - до 22,8 млн евро, говорится в отчете компании.

EBITDA Agromino за отчетный период осталась практически на уровне прошлого и составила 7,2 млн евро.

Консолидированные активы агрокомпании на конец сентября 2017 года оценивались в 52,95 млн евро по сравнению с 45,14 млн евро к концу 2016 года.

Agromino - датская компания, основана в 2006 г. Сейчас активы агрохолдинга расположены в Украине, России и Эстонии. Недавно компания заявила о продаже российских активов.