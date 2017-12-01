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"Киевгорстрой" выплатил дивиденды на сумму 34,9 млн гривен

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Компания выплатила дивиденды акционерам  за 2016 год, в бюджет Киева перечислены 27,9 млн гривен

Холдинговая компания "Киевгорстрой" завершила выплату дивидендов акционерам компании за 2016 год. Об этом сообщает AbcNews, ссылаясь на пресс-службу компании.

Согласно решению, принятому во время Общего собрания в апреле текущего года, акционерам было начислено 34,9 млн грн. По словам Главы правления — президента "Киевгорстроя" Игоря Кушнира, город, как мажоритарный акционер, получил большую часть суммы. 

"На сегодня компания окончательно завершила выплату дивидендов. Учитывая, что 80% акций компании принадлежат громаде столицы, в бюджет Киева было перечислено 27,9 млн грн. Остальную часть суммы, традиционно, получили физические лица, являющиеся держателями акций компании. Должен отметить, что "Киевгорстрой" остается единственным предприятием столицы, которое ежегодно, несмотря на любые обстоятельства и ситуации, выплачивает дивиденды. Таким образом, компания не только поддерживает финансовую стабильность Киева, но и вносит свою часть в развитие города", — отметил Игорь Кушнир.