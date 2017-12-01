Ликвидация трех банков была продлена — ФГВФЛ

Фонд также продлил на тот же период полномочия ликвидаторов банков

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) продлил ликвидацию банка "Контракт", банка "Финансы и Кредит" и ЮСБ Банка. Об этом сообщает Сенгодня со ссылкой на пресс-службу Фонда.

Так, ликвидация банка "Контракт" продлена до 10 декабря 2018 года, банка "Финансы и Кредит" — до 17 декабря 2019 года и ЮСБ Банка — до 27 декабря 2018 года включительно.

В ФГВФЛ отметили, что на этот же период продлены полномочия ликвидатора банка "Контракт" — Виктора Шкурко, банка "Финансы и Кредит" — Владислава Валендюка, ЮСБ Банка — Олега Кичука.

Как сообщалось, Национальный банк Украины (НБУ) принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка "Финансы и Кредит" 17 декабря 2015 года. Временная администрация работала в банке с 18 сентября 2015 года на основании решения НБУ о признании банка неплатежеспособным. При этом в августе 2017 года в России был задержан бывший зампред правления банка "Финансы и кредит"Олег Шапкин.

Банк "Контракт" НБУ решил ликвидировать 10 декабря 2015 года, в частности, из-за проведения банком фиктивных операций с ценными бумагами. Проблемы у ЮСБ Банка возникли из-за непрозрачности структуры и подозрительных операций.