В Украине с начала года продали около 2.225 электромобилей

Как сообщает Интерфакс-Украина ссылаясь на ассоциацию "Укравтопром", продажи в Украине электромобилей (новых и подержанных) в январе-октябре 2017 года выросли в 3,2 раза по сравнению с тем же периодом 2016 года - до 2.225 ед.

По ее данным, в то же время в структуре первичного рынка электрокаров доля подержанных авто достигла 86%, тогда как годом ранее - 42%.

Больше всего электромобилей (528 ед.) приобрели жители Киева, на 2-м месте - Харьковская область (406 ед.), замыкает тройку лидеров Одесская область (405 ед.).

Согласно сообщению, самым популярным электромобилем остается Nissan Leaf, которых продано 1.855 ед., однако большинство этих авто ввезено в Украину со значительным пробегом.

Следующим по популярности (с большим отрывом) стала BMW i3 - 79 ед., на 3-м месте - Tesla Model S (56 ед.. В ТОП-5 также вошли Ford Focus (54 ед.) и Fiat 500 (30 ед.).

По данным AUTO-Consulting, общий парк электромобилей, которые эксплуатируются в Украине, уже превысил 4 тыс. ед., при этом только за восемь месяцев этого года он удвоился.

"Если динамика продолжится, то к концу 2018 года парк электромобилей вполне может вновь удвоиться, превысив 8 тыс. ед.", - полагают аналитики.