За 2 года финансирование разведки полезных ископаемых составило лишь 5% от плана

Госгеонедр сообщил, что в 2016 году из госбюджета выделили 68,8 млн грн при плановых объемах финансирования 1,279 млрд грн

Государственный бюджет Украины в 2016-2017 годах профинансировал геологоразведочные работы, которые выполняют государственные профильные предприятия в системе Государственной службы геологии и недр, на уровне около 5% от планового показателя. Об этом сообщили в пресс-центре Госгеонедр, передает УНИАН.

«Общее фактическое финансирование и, соответственно, выполнение задач и мероприятий Программы развития минерально-сырьевой базы Украины на период до 2030 года за счет средств государственного бюджета в 2016 году составило 68,8 млн грн при плановых объемах финансирования 1,279 млрд грн (5,4%); в 2017 году (за 9 месяцев) — 61,2 млн грн при плановых объемах финансирования 1,279 млрд грн (4,8%)», — сообщили в госоргане.

По информации Госгеонедр, в 2016 году изначально в госбюджет закладывались расходы на проведение геологоразведочных работ на уровне 100 млн грн, но позже они были сокращены.

«Государственным бюджетом Украины на 2017 год определены расходы по бюджетной программе «Развитие минерально-сырьевой базы» в размере 100 млн грн. На такую же сумму предусмотрены расходы проектом бюджета на 2018 год», — добавили в пресс-службе.

В пресс-центре также сообщили, что в следующем году из 100 млн грн планируется 33,5 млн грн направить на выполненные работ по направлению «Нефть и газ».

«Фактические объемы финансирования, начиная с 2011 года, недостаточны для обеспечения выполнения задач и мероприятий, предусмотренных Программой», — сообщили в Госгеонедр, добавив, что такое значительное недофинансирование привело к целому ряду негативных последствий: полной дестабилизации всего геологоразведочного процесса, упадку государственных геологических предприятий и потере значительной части кадрового потенциала.