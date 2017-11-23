Энергетические предприятия уплатили часть долга перед "Нафтогазом" на 1,7 млрд гривен

Несмотря на такое уменьшение задолженности, на сегодняшний день долг предприятий составляет около 27,6 млрд гривен

Как сообщает пресс-служба предприятия, задолженность предприятий-должников перед НАК "Нафтогаз Украины" по состоянию на 21 ноября 2017 уменьшилась на 1,7 млрд гривен (5,7%) и составляет 27,6 млрд гривен, передает РБК.Украина.

По состоянию на 21 ноября 2017 суммарная просроченная задолженность предприятий ТКЭ, ТЭЦ и прямых промышленных потребителей перед НАК "Нафтогаз Украины" составляет около 27,6 млрд гривен. По сравнению с прошлой неделей задолженность уменьшилась на 1 млрд 680 млн гривен (5,7%).

Так, долг предприятий ТКЭ и ТЭЦ за природный газ, используемый для производства тепловой энергии, составляет около 78% от общей суммы задолженности, долг ТЭЦ за природный газ, использованный в производстве электроэнергии - около 12%, долг прямых промышленных потребителей — около 10%.

Задолженность ПАО "Киевэнерго" за газ, использованный для производства тепловой и электрической энергии, за прошедшую неделю уменьшилась на 694 млн гривен (18,3%).Суммарная задолженность составляет 3 млрд 104 млн гривен.