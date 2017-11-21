В 2018 году проведут более 27 тысяч проверок бизнеса

В Украине соответствующими органами проведут почти в двое меньше проверок чем в прошлом году

За информацией сайта СЕГОДНЯ, на 2018 год в Украине запланировано 27 169 проверок бизнеса контролирующими органами. Для сравнения, в прошлом году было проведено 48 935 проверок. Об этом свидетельствуют данные платформы Opendatabot, которая обрабатывает открытую информацию.

Так, наибольшее количество проверок ожидается в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях.

Активнее всех проверки будет осуществлять Госслужба по чрезвычайным ситуациям, а также службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей, службы по труду.

Напомним, 16 ноября Верховная Рада Украины утвердила закон о защите бизнеса.