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06
Ср., лист.
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В 2018 году проведут более 27 тысяч проверок бизнеса

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 В Украине соответствующими органами проведут почти в двое меньше проверок чем в прошлом году

За информацией сайта СЕГОДНЯ, на 2018 год в Украине запланировано 27 169 проверок бизнеса контролирующими органами. Для сравнения, в прошлом году было проведено 48 935 проверок. Об этом свидетельствуют данные платформы Opendatabot, которая обрабатывает открытую информацию.

Так, наибольшее количество проверок ожидается в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях.

Активнее всех проверки будет осуществлять Госслужба по чрезвычайным ситуациям, а также службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей, службы по труду.

Напомним, 16 ноября Верховная Рада Украины утвердила закон о защите бизнеса.