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07
Чт., лист.
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За три квартала импорт газа составил 10,1 млрд кубических метров

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По данным Госстата, Украина импортировала 10,1 млрд. куб.м газа на общую сумму 2,3 млрд долларов

За данными  Государственной службы статистики (Госстат), Украина в январе-сентябре 2017 года импортировала 10 млрд 56,905 млн куб. м природного газа на общую сумму $2 млрд 265,697 млн, передает Интерфакс-Украина

Средняя цена импортированного страной газа, согласно данным Госстата, в сентябре составила $222,1 за 1 тыс. куб. м против $210,4 в августе, $208,2 — в июле, $216,6 — в июне, $212,6 — в мае, $209,6 — в апреле, $234,7 — в марте-2016, $252,5 — в феврале и $244,6 — в январе.

От контрагентов из Швейцарии в январе-сентябре-2017 получено 4 млрд 64,798 млн куб. м газа на $925,041 млн, Германии — 3 млрд 50,215 млн куб. м на $681,719 млн, Франции — 849,121 млн куб. м на $197,761 млн, Польши — 821,17 млн куб. м на $177,952 млн, Венгрии — 461,899 млн куб. м на $101,21 млн, Великобритании — 335,084 млн куб. м на $77,675 млн, Чехии — 234,609 млн куб. м на $50,918 млн, Словакии — 103,262 млн куб. м на $23,163 млн, Люксембурга — 88,791 млн куб. м на $19,174 млн, Австрии — 30,319 млн куб. м на $7,133 млн, Италии — 17,636 млн куб. м на $3,953 млн.

Импорт газа с контрагентами из РФ в 2017 году не осуществляется.

Как сообщалось со ссылкой на Госстат, Украина в 2016 году импортировала 10 млрд 904,577 млн куб. м природного газа на общую сумму $2 млрд 190,823 млн. Весь газ импортировался со стороны Европы.

В том числе НАК "Нафтогаз Украины" в 2016 году импортировал около 8,2 млрд куб.м. газа у 15 европейских поставщиков на сумму около $1,6 млрд. В целом импортом газа в Украину в прошлом году занималось более 20 компаний.