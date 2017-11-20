Первомайскую ГЭС подготавливают к приватизации

ФГИУ планирует оценить ГЭС, в рамках подготовки ее к приватизации

Фонд государственного имущества Украины объявил конкурс по отбору компании оценочной деятельности для определения стоимости единого имущественного комплекса Первомайской гидроэлектростанции в Николаевской области. Об этом сообщил руководитель ФГИУ Виталий Трубаров, передает УНН.

По словам Виталия Трубарова, ГЭС оценивается с целью приватизации по принципу аукциона.

"Конкурс предложений оценщиков состоится 6 декабря. Комиссией будут рассматриваться предложения, которые не превышают 50 тыс. грн. Документы можно подавать до 30 ноября", - отметил руководитель ФГИУ.

Напоминаем, что по недавним сообщениям "Турбоатом" подготавливают к приватизации в следующем году.