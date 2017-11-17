Количество электромобилей на украинских дорогах превысило 4 тысячи

Только с начала 2017 года было ввезено 2,4 тысячи электрокаров

Общий парк электромобилей, которые эксплуатируются в Украине, уже превысил 4 тыс. единиц. При этом, только за последние 8 месяцев этого года он удвоился, как сообщает AUTO-Consulting.

За 10 месяцев 2017 года парк электромобилей увеличился на 2,4 тыс. автомобилей, львиную долю из которых составил б-у импорт Nissan Leaf. По итогам 2016 года парк увеличился на 1,4 тыс. электрокаров.

Почти 90% из всех электромобилей — это Nissan Leaf первого поколения. В основном 2013-2014 годов выпуска. Далее с заметным отставанием идут электрический Ford Focus, Tesla Model S, BMW i3, Fiat 500e, Toyota RAV4 EV. Также встречаются, но значительно реже, Nissan e-NV200, VW e-Golf, Mercedes-Benz B-Class electric, Mitsubishi i-Miev, Kia Soul EV.

В 2017 году ежемесячно в Украину импортируется более 200 электромобилей. Более 40% - это автомобили 2014 года выпуска.

Лидером по количеству электрокаров является Киев с областью — почти 30% рынка. Далее идет Харьков — 20% от поставленных электрокаров, Одесса — 18%, Днепр — всего 6%.

Если динамика продолжится, то к концу 2018 года парк электромобилей вполне может снова удвоится, составив более 8 тыс. единиц.