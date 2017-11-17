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08
Пт., лист.
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BNP Paribas выделила Ferrexpo возобновляемый кредит на три года

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Британская компания с предприятиями в Украине получила кредит в 195 млн долларов

Как передает Интерфакс-Украина, Британская Ferrexpo plc, контролирующая в Украине, в частности, Полтавский и Еристовский горно-обогатительные комбинаты (ПГОК и ЕГОК), подписала соглашение о новой обеспеченной возобновляемой кредитной линии на три года в размере $195 млн.

Как сообщается в пресс-релизе компании в пятницу, организатором выделенной кредитной линии является BNP Paribas.

При этом уточняется, что кредитная линия предоставлена синдикатом из шести международных кредиторов, будет выплачиваться в течение восьми кварталов с окончательным погашением 31 декабря 2020 г. и предназначена для общих корпоративных целей.

"Этот новый кредит свидетельствует о прочном положении бизнеса группы и является продолжением стратегии Ferrexpo по дальнейшему укреплению финансового положения в условиях нестабильности цены на сырье. Кредит значительно уменьшит средние затраты группы на привлечение финансирования и увеличит сроки погашения долговых обязательств", - поясняет финансовый директор Ferrexpo Крис Мо (Chris Mawe), которого цитирует пресс-служба компании.

Как сообщалось, внеочередное общее собрание акционеров ЧАО "Полтавский горно-обогатительный комбинат" (ПГОК, Ferrexpo Poltava Mining, Горишние Плавни Полтавской обл.), крупнейшего производителя железорудных окатышей в Украине, 8 августа 2017 года дало согласие на совершение обществом значительных сделок с целью обеспечения выполнения платежных обязательств Ferrexpo Finance plc, Ferrexpo AG, Ferrexpo Middle East FZE и/или других обязанных лиц, по договору об открытии возобновляемой предэкспортной кредитной линии на сумму до $500 млн с процентной ставкой не выше LIBOR для трехмесячных депозитов в долларах США плюс 4% с окончательным погашением 30 сентября 2021 года.

Ferrexpo в 2016 году получила $189,2 млн чистой прибыли, что более чем в шесть раз превысило показатель за 2015 год ($31,46 млн). Ее выручка за минувший год увеличилась на 2,6% – до $986,33 млн. Ferrexpo в 2016 году нарастило валовую прибыль на 14% – до $585,99 млн, операционную – на 27,6%, до $320,46 млн, а ее показатель EBITDA увеличился на 20% – до $375 млн.

Компании удалось снизить чистый долг на 32% – до $589 млн при росте свободных денежных средств более чем в четыре раза – до $145 млн.

Ferrexpo - первая компания с активами в Украине, которая получила индекс FTSE4Good, железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в производстве стали.