ВР утвердила закон о защите бизнеса

Депутаты приняли за основу и в целом правительственный законопрект №7275 о защите бизнеса от неправомерного давления силовых органов, передает СЕГОДНЯ.

Так, за проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по обеспечению соблюдения прав участников уголовного судопроизводства и других лиц правоохранительными органами при осуществления досудебного расследования" проголосовали 312 депутатов.

"Речь идет о чрезвычайно важном вопросе для развития национальной экономики... Я не уважаю тех силовиков, которые надевают погоны правоохранительных органов и используют возможности для того, чтобы давить на честный и прозрачный бизнес и устраивают маски-шоу, блокирование, проводят изъятие техники, первичную документацию, блокируют тех, кто сегодня создает национальный продукт… Мы хотим остановить этот беспрпедел навсегда. Закон не даст возможность любому из них злоупотреблять и унижать предпринимателей", – заявил премьер--министр Украины Владимир Гройсман, представляя законопроект.

Документом устанавливается порядок работы правоохранительных органов с субъектами хозяйствования. В частности, предусмотрена обязательная видеофиксация проведения следственного действия. На видео также должно записываться рассмотрение ходатайств следственным судьей, за исключением решения вопроса о проведении негласных следственных (розыскных) действий. При этом видеозапись, обеспеченная следователем или прокурором, является неотъемлемым приложением к протоколу обыска.

Проектом закона заявителю также предоставляется право получать выписку из Единого реестра досудебных расследований об уголовном правонарушении, а также устанавливается обязанность следователя, прокурора предоставить такую возможность через 24 часов с момента внесения сведений об уголовном преступлении.

Также предусматривается обязанность стороны обвинения обосновывать необходимость изъятия оригиналов документов или их копий, а также предусмотреть запрет изъятия электронных информационных систем и обязанность стороны обвинения делать копии необходимой информации без изъятия техники, на которой она хранится, с привлечением специалиста. Также дополнен перечень оснований для закрытия уголовного производства.