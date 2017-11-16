Украина нарастила экспорт товаров в страны ЕС

За три квартала 2017 года Украина экспортировала товаров в страны ЕС на 29,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года

Объем украинского экспорта товаров (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым,. Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции) за январь-сентябрь 2017 года в страны Европейского союза составил 12 млрд 597,5 млн долл., Что на 29,1% больше аналогичного периода в 2016 году, сообщается на сайте РБК-Украина.

При этом экспорт в страны СНГ увеличился на 17,1% и составил 5 млрд 50,4 млн долл.

Среди стран с наибольшими объемами украинского экспорта первое место заняла Россия (2 млрд 938,2 млн долл.). Значительные объемы зафиксированы также с Польшей (1 млрд 959,2 млн долл.), Турцией (1 млрд 802 млн долл.), Италией (1 млрд 711,6 млн долл.), Индией (1 млрд 594,1 млн долл.) и Египтом (1 млрд 409,8 млн. долл.).

Импорт из стран ЕС составил 14 млрд 847,6 млн долл., Что на 22,8% больше аналогичного периода 2016 года. При этом импорт из стран СНГ вырос на 31,9% и составил 7 млрд 966,3 млн долл.

Крупнейшими импортерами товаров стали Россия (4 млрд 806,3 млн долл.), Германия (4 млрд 65,8 млн долл.) И Китай (4 млрд 25,7 млн долл.). Значительные объемы зафиксированы с Беларусью (2 млрд 414,2 млн долл.), Польшей (2 млрд 391 млн долл.), США (1 млрд 906,5 млн долл.), Швейцарией (1 млрд 189 млн долл.) И Францией ( 1 млрд 154,9 млн долл.).