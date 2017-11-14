Инфляцию не замедлит жесткая монетарная политика

Рост учетной ставки может привести к уменьшению объемов кредитования в связи с ростом стоимости кредитов — Данилишин

Как передает портал Сегодня, глава совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин прокомментировал недавние меры Нацбанка по ужесточению монетарной политики. Он подчеркнул, что влияние Нацбанка на уровень инфляции – существенное, но оно не имеет определяющего значения.

При этом глава совета Нацбанка признал, НБУ не может контролировать что ряд факторов, которые оказывают сильное влияние на рост потребительских цен. К этим факторам Данилишин отнес и отмену регулирования цен на продукты питания, и увеличение цен производителей промышленной и сельскохозяйственной продукции.

Как объяснил Данилишин, повышение ставки рефинансирования в условиях рынков со значительной долей монополизации не поможет снизить инфляцию в Украине, так как производители искусственно поддерживают несоответствие совокупного спроса и предложения, чтобы удерживать контроль над ценообразованием.

Данилишин добавил, что повышение учетной ставки для борьбы с инфляцией в период выхода экономики из кризиса может привести к росту стоимости кредитов и уменьшению объемов кредитования экономики.

"Потенциал положительного влияния увеличения учетной ставки на сдерживание инфляции в условиях инфляции предложения ограничен", – отметил Данилишин.