Иностранные инвесторы вложат 300 млн. долларов в Одесскую область

В 2017 году планируют запустить два инвестиционных проекта по 150 млн долларов каждый

Как сообщает УНИАН, инвесторы из Сингапура и США планируют построить два новых маслоэкстракционные заводы, зерновой терминал и перевалочные мощности в Лиманском районе Одесской области.

Как отмечают в Одесской облгосадминистрации, соответствующий трехсторонний меморандум был подписан директором сингапурской компании «Дельта Вильмар» Андреем Романцевым, топ-менеджером американской компании «Грейн Агро Инвест» Сергеем Тормос и губернатором Одесской области Максимом Степановым.

В сообщении уточняется, что, согласно достигнутым договоренностям между ОГА и иностранными инвесторами, инвестпроекты по 150 млн долларов каждый должны начаться в этом году. Сингапурская компания, которая является одним из крупнейших переработчиков сельскохозяйственных продуктов в мире, расширит свое производство и построит новый завод общей мощностью более 600 тыс. тонн в год, а также причал по перевалке масла и шрота мощностью до 3 млн тонн в год, что, по планам компании, должно создать около 200 новых рабочих мест и около 500 млн грн поступлений в бюджет ежегодно.