Украина увеличила выручку от экспорта мяса в 1,5 раза

По итогам января-сентября 2017 года Украина экспортировала продукцию мясной группы на 397 млн долл., что в 1,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее

Согласно информации "ПроАгро", об этом сообщает Институт аграрной экономики.

"Благодаря продолжающейся широкой географической диверсификации и закреплении на новых рынках сбыта после потери российского сохраняется положительная тенденция увеличения объемов экспорта мяса и субпродуктов", — говорят эксперты.

Стоит отметить, что если в 2015 году основным импортером украинского мяса и субпродуктов была РФ, то в 2017 году преобладали поставки на рынки стран Европы и Азии.

Так, за первых девять месяцев 2017 года больше всего отечественной мясной продукции закупили Египет (17,1%), Нидерланды (14,3%), Ирак (8,8%), Беларусь (8,4%) и Азербайджан (7,6%). Гонконг, Германия, Грузия и Казахстан также остаются крупными импортерами.

"За три квартала 2017 года экспорт в эти страны занимал около 74% в общей стоимости проданного за границу украинского мяса", — рассказали в Институте аграрной экономики.