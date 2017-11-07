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Чт., лист.
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ФГВФЛ на этой неделе выставил на продажу активы на сумму 19,66 млрд грн

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Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ)  на этой неделе планирует реализовать активы 60 банков на общую сумму 19,66 млрд гривен

Об этом сообщает ФГВФЛ на своем официальном сайте. Из них на сумму 17,65 млрд грн ­выставлены права требования по кредитам, и на 1,25 млрд грн — основные средства ликвидируемых банков. дебиторская задолженность перед банками будет продаваться за 725,13 млн грн, активы груп "ценные бумаги" или "корпоративные права" выставлены на продажу за 36,83 млн грн.

В тройку банков по сумме выставленых на продажу активов вошли:

— АТ "БАНК "ФИНАНСЫ И КРЕДИТ"(4 209,88 млн грн грн); 

— АТ "ДЕЛЬТА БАНК"(2 751,51 млн грн);

— АТ "ИМЕКСБАНК"(2 262,66 млн грн).