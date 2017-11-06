Корпорация Broadcom сделала предложение о покупке компании Qualcomm

Корпорация Broadcom предложила купить Qualcomm за $130 млрд. Сделка может стать крупнейшей в технологической отрасли

Корпорация Broadcom, специализирующаяся на выпуске микросхем, сделала предложение о покупке Qualcomm, которая является конкурентом компании. Об этом в Broadcom сообщили в понедельник.

Как пишет Bloomberg, Broadcom собирается купить акции Qualcomm по $70 за ценную бумагу, что на 28% выше цены закрытия торгов 2 ноября. При этом сумма сделки с учетом долга (около $25 млрд) может составить порядка $130 млрд. До этого крупнейшей была покупка EMC корпорацией Dell в 2015 году – $67 млрд.

Также в случае успешного завершения сделки, Broadcom станет третьим по величине производителем чипов, после IntelCorp. и SamsungElectrinics.

Qualcomm – крупнейший в мире производитель микросхем для сотовых телефонов, поставщик чипов для Apple.

Котировки Qualcomm 6 ноября на премаркете подскочили почти на 4%. В пятницу 3 ноября, после сообщений о готовящемся предложении Broadcom, бумаги Qualcomm подорожали на 13%.