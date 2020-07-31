У серпні Україна може укласти угоду зі Світовим банком про позику на $350 млн

Україна та Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР) з групи Світового банку (СБ) планують наприкінці серпня 2020 року укласти угоду про позику на $350 млн.

Про це повідомили агентству «Інтерфакс-Україна» у прес-службі Міністерства фінансів.

«Очікується, що укладення угоди про позику між Україною та МБРР відбудеться наприкінці серпня. Після підписання і набуття чинності угодою про позику кошти буде перераховано до загального фонду держбюджету», - сказали у прес-службі.

Як повідомлялося, Рада виконавчих директорів СБ наприкінці червня схвалила виділення Україні $350 млн у рамках першої позики з двох запланованих позик на політику розвитку у сфері економічного відновлення на підтримку реформ, які є критично важливими.

Зокрема, йдеться про зміцнення земельного та кредитного ринків шляхом створення ефективного ринку сільгоспземель і врегулювання NPL у держбанках, демонополізацію і підтримку антикорупційних інституцій, реструктуризацію газового сектора і посилення системи соцзахисту людей похилого віку, особливо уразливих від COVID-19.

Однак аналітики міжнародного рейтингового агентства Moody's припустили, що зволікання з виділенням цієї позики пов'язане з невизначеністю навколо нового голови центробанку, яким незабаром став Кирило Шевченко.

Другу позику буде спрямовано на підтримку розробки додаткового законодавства у сфері земельної реформи та подальше посилення пенсійних виплат особам похилого віку.