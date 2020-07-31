Ціна на золото вперше в історії перевищила $2000

Ціна тройської унції золота в п'ятницю 31 липня виросла на 2% і вперше в історії перевищила $2 тис.
Про це з посиланням на дані біржі Comex (підрозділ Нью-Йоркської товарної біржі) повідомляє ЛІГА.Бізнес.
Зазначається, що протягом торгів ціна дещо відкотилася нижче $2 тис.
Також повідомляється, що зростання цін на золото відбувається на тлі публікації звітності США по ВВП, який обвалився на 32,9% у другому кварталі 2020 року.
За даними Financial Times, з початку 2020 року золото подорожчало на світовому ринку більше ніж на чверть.
Згідно з інформацією агентства Bloomberg, в своєму квітневому прогнозі на наступні 18 місяців Bank of America вказував, що ціна однієї унції золота може досягти $3 тис.