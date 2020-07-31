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01
Сб., серп.
wooman

Уряд постійно скорочує список об’єктів малої приватизації і вже 5 місяців не може його затвердити — ФДМУ

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Протягом п’яти місяців Кабінет міністрів України обговорює список об’єктів малої приватизації для його передачі до Фонду державного майна України (ФДМУ). За цей час цей список скоротився з 360 до 253 об’єктів.

Про це на своїй сторінці у фейсбук написав голова Фонду державного майна України Дмитро Сенниченко.

Також, за його словами, протягом уже шести місяців уряд не може подати до Верховної Ради список підприємств, які вважає за необхідне заборонити до приватизації.

«Наразі маємо тривожні сигнали від бюрократії, яка прокидається і «добігає». Уряд вже 6 місяців не може подати на ВР список підприємств, які вважає за необхідне внести до списку заборонених до приватизації. Чергова порція об’єктів для передачі в Фонд проходить надцяте коло і за 5 місяців обговорень список скоротився з 360 об’єктів до 253, а вчора на урядовому комітеті відправили на доопрацювання... І щось там дуже стратегічне і комусь потрібне...», — написав він.

Як раніше повідомляв БІЗНЕС, ФДМУ затвердив протокол про результати електронного аукціону з продажу готелю «Дніпро» компанії ТОВ «Смартленд».Його ставка у третьому раунді була найбільшою і становила 1,111 млрд грн.

Мала приватизація Фонд держмайна Кабінет міністрів Дмитро Сенниченко