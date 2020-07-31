Названі найбільші українські експортери зерна за підсумками 2019/2020 МР

Найбільшим вантажовідправниками зерна в сезоні 2019-2020 стали компанії «Кернел», COFCO та Nibulon.

Про це йдеться у щорічному дослідженні «Експорт зернових з портів України», яке проводить компанія Stark Shipping.

За результатами дослідження, компанія «Кернел» зайняла перше місце, відвантаживши у період з 1 липня 2019 року по 30 червня 2020 року 7,98 млн т зерна, що становить 13,29% ринку. За рік компанія наростила відвантаження на 1,9 млн т.

Збільшенню відправок сприяв запуск терміналу Transgrain в порту Чорноморськ (причали №14 і №15). Компанія працювала також через термінали «ТІС» і «Ніка-Тера».

На другому місці — COFCO, яка відправила 5 млн т зерна, що становить 8,37% ринку. Компанія за рік додала 0,41 млн т.

COFCO працює в основному через термінал DSSC, але нарощує перевалку і через Risoil і Vibo Trans.

Nibulon зайняв третє місце в рейтингу з 4,98 млн т відправленого зерна. У цьому сезоні компанія продовжила активне довантаження суден на рейді Очакова, і вперше кількість перевантаженого зерна баржами (3,1 млн т або 62,3%) перевищила кількість відвантаженого біля причалу (1,87 млн т або 37,7%). Таких результатів вдалося досягти завдяки початку експлуатації (з жовтня 2019) нового самохідного плавучого крана з вантажними трюмами NIBULON MAX.

Найбільш динамічно в зазначеному сезоні росли такі компанії: Кернл (+1,91 млн т), Lois Dreyfus (+0,978 млн т), Cargill (+0,8 млн т), Sierentz (+0,74 млн т) та Grainexpo (+0,65 млн т).

Компанії, що втратили свої позиції в сезоні: Black Sea Commodities (-0,72 млн т), Engelhart (-0,42 млн т), Astarta (-0,37 млн т), CHS (-0,17 млн т) та SFGCU (-0,16 млн т).