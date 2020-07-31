Бити батька: вірна стратегія впливу бізнесу…

Олег Лиховид

Монетизація майбутнього: як навчити фінансовій грамотності

Юлія Орлова

Ставка на бізнес: кредитні умови для…

Георгій Кухалейшвілі

Біблія імпортера: Чотири заповіді митної вартості

Олег Кириєвський

Жінка за кермом: гендерний стереотип про…

Світлана Мільгевська

Сіті крізь сито: офісна нерухомість мігрує…

Марина Гуревич

Оброк для брокера: Спроба взяти під…

Віталій Глянцев

Лохалізація: локомотив модернізації чи економічне хуторянство

Олег Лиховид

Електроавтобусна зупинка: в Україні розвиток міського…

Олег Диващук

31
Пт., лип.
wooman

Укрспецекспорт за двома контрактами поставив військову продукцію правоохоронцям та ЗСУ

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

Державна компанія «Укрспецекспорт», що входить до складу держконцерну «Укроборонпром», завершила виконання контрактів в рамках державного оборонного замовлення та поставила продукцію військового призначення для одного з правоохоронних органів і Збройних сил України.

Про це повідомив директор «Укрспецекспорту» Вадим Ноздря, передає прес-служба «Укроборонпрому».

«Нещодавно, в рамках виконання державного оборонного замовлення, «Укрспецекспорт» доставив з однієї з країн-членів НАТО важливі вироби військового призначення, які отримав один з правоохоронних органів України. Також ми поставили для нашого війська високоточні керовані боєприпаси з Європи і продовжуємо поставки продукції в одну зі спецслужб України», – цитує Вадима Ноздрю прес-служба.

Також в «Укрспецекспорті» зазначають, що закриття кордонів суттєво ускладнило зовнішньоекономічні зв’язки та відобразилося на обсягах експорту українського озброєння та військової техніки. Проте експортери «Укроборонпрому» продовжують вчасно виконувати зобов’язання за зовнішніми контрактами і державними оборонними замовленнями підприємств-учасників «Укроборонпрому».

експорт контракт укроборонпром