Укрспецекспорт за двома контрактами поставив військову продукцію правоохоронцям та ЗСУ

Державна компанія «Укрспецекспорт», що входить до складу держконцерну «Укроборонпром», завершила виконання контрактів в рамках державного оборонного замовлення та поставила продукцію військового призначення для одного з правоохоронних органів і Збройних сил України.

Про це повідомив директор «Укрспецекспорту» Вадим Ноздря, передає прес-служба «Укроборонпрому».

«Нещодавно, в рамках виконання державного оборонного замовлення, «Укрспецекспорт» доставив з однієї з країн-членів НАТО важливі вироби військового призначення, які отримав один з правоохоронних органів України. Також ми поставили для нашого війська високоточні керовані боєприпаси з Європи і продовжуємо поставки продукції в одну зі спецслужб України», – цитує Вадима Ноздрю прес-служба.

Також в «Укрспецекспорті» зазначають, що закриття кордонів суттєво ускладнило зовнішньоекономічні зв’язки та відобразилося на обсягах експорту українського озброєння та військової техніки. Проте експортери «Укроборонпрому» продовжують вчасно виконувати зобов’язання за зовнішніми контрактами і державними оборонними замовленнями підприємств-учасників «Укроборонпрому».