Маск заявив, що готовий поділитися технологіями з виробниками електрокарів

Генеральний директор компанії Tesla Ілон Маск заявив про готовність ліцензувати своє фірмове програмне забезпечення, платформу та акумулятори для конкурентів, які відчувають проблеми з випуском власних електромобілів.

Про це посиланням на твіттер Ілона Маска повідомляє ЛІГА.Бізнес.

Маск підкреслив, що головна мета — прискорити розвиток сталої енергетики, а не «розчавити» конкурентів.

Також зазначається, що його допис був реакцією на нещодавнє повідомленні видання Teslarati про те, що німецькі виробники Audi і Volkswagen прагнуть наздогнати Tesla в сегменті електромобілів.

Нагадаємо, у 2014 році Ілон Маск заявив про відкриття патентів Tesla для всіх бажаючих, а на початку 2019 го в одному з інтерв'ю повідомив, що його компанія не буде подавати будь-які позови, пов'язані з порушенням патентів, проти тих, хто планує сумлінно використовувати технології Tesla. У той же час Tesla неодноразово вступала в судові розгляди з конкуруючими компаніями і колишніми співробітниками.