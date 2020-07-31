Генеральний директор компанії Tesla Ілон Маск заявив про готовність ліцензувати своє фірмове програмне забезпечення, платформу та акумулятори для конкурентів, які відчувають проблеми з випуском власних електромобілів.
Про це посиланням на твіттер Ілона Маска повідомляє ЛІГА.Бізнес.
Маск підкреслив, що головна мета — прискорити розвиток сталої енергетики, а не «розчавити» конкурентів.
Також зазначається, що його допис був реакцією на нещодавнє повідомленні видання Teslarati про те, що німецькі виробники Audi і Volkswagen прагнуть наздогнати Tesla в сегменті електромобілів.
Нагадаємо, у 2014 році Ілон Маск заявив про відкриття патентів Tesla для всіх бажаючих, а на початку 2019 го в одному з інтерв'ю повідомив, що його компанія не буде подавати будь-які позови, пов'язані з порушенням патентів, проти тих, хто планує сумлінно використовувати технології Tesla. У той же час Tesla неодноразово вступала в судові розгляди з конкуруючими компаніями і колишніми співробітниками.
Маск заявив, що готовий поділитися технологіями з виробниками електрокарів
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