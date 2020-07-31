Покупець готелю «Дніпро» пройшов повну перевірку і затверджений ФДМУ

Фонд державного майна України затвердив протокол про результати електронного аукціону з продажу готелю «Дніпро» компанії ТОВ «Смартленд» за 1,11 млрд грн.

Про це сказано у повідомленні Національної електронної біржі на фейсбук.

Це означає, що покупець пройшов повну перевірку і відповідає всім вимогам, передбаченим законодавством.

На біржі підкреслили, що перед участю в аукціоні разом з клієнтом провели експертизу документів потенційного учасника на відповідність усім вимогам закону України про приватизацію. Адже, якби клієнт виграв, але не відповідав вимогам до покупця, його би дискваліфікували.

«Завдяки цій угоді держбюджет отримує 1,11 млрд грн, які б він міг одержати від роботи «Дніпра» в поточному режимі, згідно з його фінрезультатом 2019 року, за 3 911 років», — зазначено в повідомленні.

Як раніше повідомляв БІЗНЕС, за результатами аукціону з приватизації столичного готелю «Дніпро» переможцем стало ТОВ «Смартленд». Його ставка у третьому раунді була найбільшою і становила 1,111 млрд грн.

Згодом власники повідомили, що перетворять «Дніпро» на перший у світі готель для кіберспортивних івентів та побудують у Києві кіберспортивну арену на 10 тисяч місць.