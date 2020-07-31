Український експорт м’яса птиці може сягнути $1 млрд

У наступні десять років виробництво м’яса птиці в Україні зросте на 20% — до 1,5 млн т.

Про це з посиланням на прогноз Організації економічного співробітництва та розвитку і Світової продовольчої організації повідомляє Український клуб аграрного бізнесу (УКАБ).

Зазначається, що за останні п’ять років середньорічний темп приросту виробництва м’яса птиці в Україні становив 5%. У 2019 році цей показник складав 1,4 млн т, що на 26% більше, ніж у 2018-му.

Експорт м’яса птиці Україною у наступне десятиріччя зросте на 13% і становитиме близько 495 тис. т. Проте враховуючи, що за останні п’ять років експорт м’яса птиці зріс у 2,5 рази, з 163 тис. т у 2015 році до 416 тис. т у 2019 році, цілком вірогідно що у 2029 році він перетне позначку у 500 тис. т.

«Зважаючи на вищезазначене, можна очікувати, що експорт м’яса птиці 2029 році у вартісному виражені становитиме близько $1 млрд. У минулому році цей показник склав $578,6 млн (на 14% більше ніж у 2018 році)», — коментує аналітик УКАБ Андрій Мартиненко.

Також, за його словами, протягом наступних десяти років вірогідно, що зміниться географія експорту. Наприклад, зараз основними споживачами української курятини є Нідерланди (14% в загальній структурі експорту м’яса птиці з України), Саудівська Аравія (12%) та Словаччина (10%). Але, швидше за все, в наступні десять років найбільше української курятини купуватимуть країни, де наразі спостерігається зростання населення та збільшення доходів — це, зокрема, країни Азії та Африки.