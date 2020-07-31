БІЗНЕС100 вимагає припинити тиск правоохоронців на компанію Cronvest

Про це йдеться у заяві бізнес-спільноти.

Приводом для неї стали нещодавні обшуки у двох офісах заставного сервісу Cronvest, які за чотири дні відбулися у представництвах компанії у Львові та Харкові.

Спільнота заявляє, що ряд ознак свідчать про можливий корупційний тиск з боку працівників Національної поліції.

Згідно з заявою БІЗНЕС100, обидва обшуки відбулися на підставі свідчень осіб, які жодним чином не пов‘язані з господарською діяльністю ПП «Кронвест». Стосовно одного із «заявників» за місяць до обшуків відкрили кримінальне провадження через шахрайство, а предметом злочину був автомобіль. А обшуки у компанії теж пов’язані саме з автомобілями.

«Маємо усі підстави заявити, що співробітники Національної поліції використали особу, яка пішла на негласне співробітництво, для створення фіктивної підстави для обшуку. Ніяких слідчих дій, окрім обшуків (допитів, вилучення тощо) поліція не проводить», — сказано у заяві.

БІЗНЕС100 висловлює протест проти незаконного вилучення у процесі обшуку 37 000 доларів та 400 000 грн, на які власник надав для огляду документи, що підтверджують їх походження.

Також спільноту обурило, що після завершення обшуку у львівському офісі працівникам компанії прийшло повідомлення від поліцейських, у якому вони написали, що «чекають хороших висновків» від підприємців, з переліком статей Кримінального кодексу, які будуть застосовані у разі незгоди.

Зазначені дії розглядаються спільнотою як спроби залякування та тиску, що спрямовані на отримання неправомірної вигоди, а не на розшук злочинців.

«БІЗНЕС100 звертається до Генерального прокурора України Ірини Венедіктової та міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з вимогою взяти цю справу на особистий контроль та покарати винних, що допустили порушення закону. Про прийняті рішення ми просимо повідомити виконавчі органи «Української бізнес асоціації», — сказано у повідомленні.

Також БІЗНЕС100 залишає за собою право долучитися своїм медійним та організаційним ресурсом до усіх встановлених законом дій для захисту підприємців та втановлення справедливості.

Нагадаємо, 30 липня відразу у трьох містах України представники малого та середнього бізнесу провели акцію протесту «Геть рейдерів від бізнесу».