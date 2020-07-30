4 млн грн за зменшення штрафу: чиновницю АМКУ затримали на отриманні хабара (фото)

Під керівництвом прокурорів Офісу Генерального прокурора під час отримання хабара була затримана чиновниця Антимонопольного комітету України (АМКУ).

Про це йдеться на сайті Офісу Генерального прокурора.

За даними слідства, вона вимагала 4 млн грн у представника двох підприємств за здійснення впливу на службових осіб Північного міжобласного територіального відділення АМКУ. За «винагороду» обіцяла, що на користь цих підприємств буде винесено рішення про мінімізацію розміру штрафів, накладених на них через порушення вимог законодавства.

Під час одержання першої частини грошей у сумі 600 тис. грн її затримали. Зараз проводяться слідчі дії та вирішується питання щодо повідомлення їй підозри та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Згідно з законодавством, вчинені дії підпадають під ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України.