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30
Чт., лип.
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У 2020 українці придбали на 20% більше китайських автомобілів, ніж минулоріч

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Незважаючи на те, що ринок нових легкових автомобілів в Україні в порівнянні з першим півріччям 2019 року зменшився на 4%, продажі китайських авто на ньому ростуть.

З початку 2020 року українці придбали і зареєстрували понад 1,3 тис. нових легковиків з Китаю, повідомляє «Укравтопром».

Це на 20% більше, ніж рік тому. У результаті, частка китайських машин на ринку нових легкових авто збільшилася з 2,8% до 3,6%.

Згідно з повідомленням, більше 90% реалізованих в Україні в цьому році китайських автомобілів припало на три бренди: CHERY (793 шт.), HAVAL (306 шт.) і FAW (124 шт.).

Найпопулярнішим автомобілем китайського виробництва став CHERY Tiggo 2. З січня по червень цей субкомпактний кросовер обрали 375 покупців.

На другому місці так само представник сімейства CHERY – Tiggo 7, який зареєстрували в Україні 227 разів за півроку.

Третім за популярністю з результатом у 202 продажі став середньорозмірний кросовер HAVAL H6.

Китай автомобілі Укравтопром