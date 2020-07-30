Працівники ОПЗ вийшли на мітинг проти повернення колишнього керівника

Працівники «Одеського припортового заводу» (ОПЗ) 30 липня влаштували на прохідній заводу мітинг проти ймовірного повернення на підприємство попереднього його керівника — Сергія Назаренка.

Про це повідомляють «Українські новини».

Люди впевнені, що його повернення обов'язково спричинить чергову зупинку заводу і нове накопичення боргів по зарплаті.

Близько сотні людей тримали плакати «Ні реваншу схем Назаренка», «Назаренко, поверни нашу зарплату» і «Хто відповість за смерть людей на РБУ?». Мітингувальники також скандували: «Назаренко, руки геть від заводу!».

Працівники заводу, колишні і нинішні, розповіли, що побоюються повернення на ОПЗ попереднього т.в.о. Сергія Назаренка, при якому завод практично зупинився і збанкрутував. Також за його керівництва відзначалося порушення технік охорони праці, що призвело до загибелі двох людей.

Зараз, працівники ОПЗ говорять, що Назаренко намагається повернутися на підприємство через позицію «радника» нового керівника Миколи Синиці.

Нагадаємо, Сергій Назаренко займав посаду т. в. о. голови правління-директора ПАТ «Одеський припортовий завод» з грудня 2016-го по січень 2020 року. Правоохоронні органи підозрюють, що того часу керівництво ОПЗ було причетним до схем розкрадання держбюджету, під час яких ОПЗ продавав мінеральні добрива заздалегідь визначеній компанії за цінами нижче ринкових. Потім ця компанія перепродувала товар іноземним компаніям з реального сектора економіки за конкурентоспроможними цінами. Розслідування наведених фактів НАБУ і САП здійснюють з жовтня 2016 року.

На початку 2020-го Кабінет Міністрів України призначив т. в. о. ОПЗ Миколу Синицю.

Фонд держмайна України робить спроби виставити на приватизацію ОПЗ з 2009 року. Жодна з них не була успішною. Лише у 2016 році держава виставляла 99,57% акцій ОПЗ на продаж: спочатку в липні за стартовою ціною 13,17 млрд грн, потім у грудні за зниженою ціною 5,16 млрд грн, однак обидва рази безрезультатно.