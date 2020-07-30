Україна завершила розрахунки за новими єврооблігаціями

Україна оголосила про успішне проведення розрахунків за новими облігаціями зовнішніх державних позик (єврооблігаціями) на суму $2 млрд, з відсотковою ставкою 7,253% та з погашенням у 2033 році, а також про завершення обміну єврооблігацій зі ставкою 7,75% та погашенням у 2021 та 2022 році.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Міністерства фінансів України.

Згідно з повідомлення, загальна сума єврооблігацій зі ставкою 7,75% та погашенням в 2021 році в обігу складає $974,146 млн, а загальна сума єврооблігацій з погашенням у 2022 році в обігу – $1,013 млрд.

«Ця транзакція дозволила Україні подовжити середній строк до погашення і сприяла забезпеченню рівномірності графіка погашення державного боргу», — сказано у повідомленні.

Зазначається, що інвесторська база всієї транзакції переважно складається з фондів, що управляють активами (81%), хедж-фондів (13%), банків (4%) та пенсійних і страхових фондів (2%).

Найбільший попит був зі сторони інвесторів зі Сполучених Штатів, Сполученого Королівства та країн Європейського Союзу, які придбали більшу частину нового випуску та взяли участь в правочині з обміну єврооблігацій – їх частки склали 48%, 38% та 13% відповідно.

«Сума заявок на придбання цінних паперів та участь в пропозиції обміну на піку сягнула 7 мільярдів доларів США від більш як 200 інвесторів зі всього світу», — повідомили у мінфіні.